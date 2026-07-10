„Wir werden dich niemals vergessen“: Sitzbank gedenkt verstorbenem Schüler

Nach dem tragischen Tod von Maximilian K. erinnert das BRG Fürstenfeld nun mit einer Sitzbank und einer Gedenktafel an den Schüler. Gemeinsam mit Familie und Wegbegleitern wurde der besondere Platz im Schulgarten eröffnet.

Am BRG Fürstenfeld (Steiermark) gibt es nun einen besonderen Platz, der an Maximilian „Maxi“ K. erinnert. Eine neue Sitzbank mit einer Gedenktafel soll künftig dazu einladen, innezuhalten und sich an den jungen Fürstenfelder zurückzuerinnern. Gemeinsam mit Maxis Eltern sowie Vertretern der Jungen ÖVP Fürstenfeld versammelte sich die Schulgemeinschaft im Schulgarten, um dem verstorbenen Schüler zu gedenken.

Erinnerungen an einen engagierten jungen Menschen

Bei dem Treffen wurden gemeinsame Erlebnisse geteilt, Geschichten erzählt und besondere Momente mit Maxi wieder lebendig. Maximilian K. war vielen in Fürstenfeld bekannt. Der 18-Jährige engagierte sich in der Jungen Volkspartei, war Schulsprecher und setzte sich für die Anliegen junger Menschen ein. Er galt als offen, verlässlich und voller Tatendrang.

Tragischer Verlust nach Griechenland-Reise

Maximilian verstarb nach einem Badeunfall während einer Griechenlandreise – nur wenige Tage nach seiner Matura. Die Nachricht löste in Fürstenfeld große Anteilnahme aus. Die JVP Fürstenfeld verabschiedete sich damals mit bewegenden Worten von ihrem Vorstandsmitglied und betonte seinen Einsatz für die Jugend der Stadt. „Dein unermüdlicher Einsatz für die Jugend in Fürstenfeld war von unschätzbarem Wert“, schrieb die Organisation in ihrem Nachruf. Seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement würden in Erinnerung bleiben.

Ein Platz, der Erinnerungen bewahren soll

Mit der neuen Sitzbank möchte das BRG Fürstenfeld einen dauerhaften Ort schaffen, an dem Schüler, Lehrer und Freunde an Maxi denken können. Die Gedenktafel soll daran erinnern, welchen Platz er in der Schulgemeinschaft hatte. „In lieber Erinnerung“ – unter diesem Gedanken bleibt die Bank künftig ein Zeichen der Verbundenheit und des gemeinsamen Gedenkens.