Dramatischer Unfall: Motorradlenker bleibt verletzt in Böschung liegen

Freitagmittag, 10. Juli 2026, kam es auf der Packer Straße (B70) in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 63-jähriger Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen

Gegen 13.13 Uhr fuhr ein 61-jähriger Autofahrerin auf der B70 im Gemeindegebiet von Edelschrott. In einer Kurve kam es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der Motorradlenker kam dabei zu Sturz und blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen. Der Autofahrer hielt sein Fahrzeug unmittelbar nach dem Unfall an. Die Rettungskette wurde durch das automatische Notrufsystem des Autos ausgelöst.

Biker ins LKH Graz geflogen

Einsatzkräfte versorgten den verletzten Motorradlenker und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Universitätsklinikum Graz. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Motorrad sowie am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

B70 für gesamten Verkehr gesperrt

Die B70 war im Bereich der Unfallstelle von etwa 13.15 bis 14.35 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war nicht möglich. Die Freiwilligen Feuerwehren Edelschrott und Köflach standen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren zwei Rettungsfahrzeuge und zwei Notärzte vor Ort