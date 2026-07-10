Vor den Augen des Sohnes: Landwirt (76) von Baumstamm überrollt

Freitagvormittag, 10. Juli 2026, wurde ein 76-jähriger Mann bei Forstarbeiten in einem Waldstück in Schrems (Bezirk Weiz) in der Steiermark schwer verletzt.

Der Mann führte gemeinsam mit seinem 45-jährigen Sohn Arbeiten im Rahmen ihrer Land- und Forstwirtschaft durch. Dabei bearbeitete der 76-Jährige bereits zugeschnittene Baumstämme und wollte eine abgelegte Motorsäge zur Seite legen. In diesem Moment geriet ein Baumstamm aus bislang unbekannter Ursache ins Rollen. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kam zu Sturz und wurde vom Baumstamm überrollt.

Landwirt mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen

Sein Sohn setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber C12 sowie die Bergrettung standen im Einsatz. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 76-Jährige mit schweren Verletzungen in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion wurde über den Unfall informiert.