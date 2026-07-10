Skip to content
Region auswählen:
/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungssanitäter und verletzte Personen.
76-Jähriger von Baumstamm überrollt und schwer verletzt.
Weiz
10/07/2026
Arbeitsunfall

Vor den Augen des Sohnes: Landwirt (76) von Baumstamm überrollt

Freitagvormittag, 10. Juli 2026, wurde ein 76-jähriger Mann bei Forstarbeiten in einem Waldstück in Schrems (Bezirk Weiz) in der Steiermark schwer verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Mann führte gemeinsam mit seinem 45-jährigen Sohn Arbeiten im Rahmen ihrer Land- und Forstwirtschaft durch. Dabei bearbeitete der 76-Jährige bereits zugeschnittene Baumstämme und wollte eine abgelegte Motorsäge zur Seite legen. In diesem Moment geriet ein Baumstamm aus bislang unbekannter Ursache ins Rollen. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kam zu Sturz und wurde vom Baumstamm überrollt.

Landwirt mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen

Sein Sohn setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Das Rote Kreuz, der Rettungshubschrauber C12 sowie die Bergrettung standen im Einsatz. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 76-Jährige mit schweren Verletzungen in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion wurde über den Unfall informiert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at