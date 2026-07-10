Bergrettung aus der Luft: 50-Jähriger hängt in Felswand fest

Der Mann war allein im Bereich des Festlbeilsteins unterwegs und stieg über den Ostgrat auf. Nach dem Durchsteigen von teilweise felsigem Klettergelände beabsichtigte er, sich über die rund 100 Meter hohe, steile Südwand abzuseilen. Beim Abziehen seines Kletterseils nach mehreren Abseilvorgängen verhakte sich dieses aufgrund des ungünstigen Seilverlaufs in der Felswand. Der Alpinist konnte das Seil nicht mehr lösen und setzte daraufhin gegen 11.45 Uhr einen Notruf ab. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers führte die Rettung mittels Taubergung durch. Der 50-Jährige wurde unverletzt aus der Felswand gerettet und ins Tal geflogen.