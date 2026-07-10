Festvorbereitungen enden dramatisch: 54-Jähriger muss wiederbelebt werden

Gegen 18.10 Uhr war der Mann gemeinsam mit mehreren Helfern mit den Vorbereitungen für ein Fest beschäftigt. Um eine Leine an einer Dachrinne in rund vier Metern Höhe zu befestigen, ließ er sich mit einem Gabelstapler anheben. Während der Arbeiten stand er auf den Gabelzinken des Staplers. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 54-Jährige das Gleichgewicht, rutschte von der Staplergabel und stürzte kopfüber auf den Asphaltboden. Anwesende Ersthelfer, darunter Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein First Responder, leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Mann schwer verletzt

Dem alarmierten Rettungsdienst gelang es, den Mann zu stabilisieren. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber C12 mit schweren Verletzungen in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den arbeitsschutzrechtlichen Umständen werden von der Polizei geführt.