Bis zu 31 Grad: Das erwartet die Steiermark am Samstag

Die Steiermark darf sich am Samstag auf viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen. Bis zu 31 Grad sind möglich, Gewitter bleiben in den meisten Regionen voraussichtlich aus.

Am Samstag wird es in der Steiermark wieder sehr sonnig und warm. „Ab Mittag bilden sich ausgehend von den Bergen wieder einige Quellwolken. In den allermeisten Regionen wird der Samstag aber gewitterfrei zu Ende gehen. Am längsten zeigt sich die Sonne in der nördlichen Obersteiermark“, berichtet die GeoSphere Austria. In der Früh hat es zwischen 11 und 17 Grad, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf Höchsrwerte zwischen 27 und 31 Grad.