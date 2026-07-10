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/ ©Florian Quinesser
Foto auf 5min.at zeigt einen Sonnenaufgang am Schöckl.
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark.
Steiermark
10/07/2026
Prognose

Bis zu 31 Grad: Das erwartet die Steiermark am Samstag

Die Steiermark darf sich am Samstag auf viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen. Bis zu 31 Grad sind möglich, Gewitter bleiben in den meisten Regionen voraussichtlich aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Am Samstag wird es in der Steiermark wieder sehr sonnig und warm. „Ab Mittag bilden sich ausgehend von den Bergen wieder einige Quellwolken. In den allermeisten Regionen wird der Samstag aber gewitterfrei zu Ende gehen. Am längsten zeigt sich die Sonne in der nördlichen Obersteiermark“, berichtet die GeoSphere Austria. In der Früh hat es zwischen 11 und 17 Grad, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf Höchsrwerte zwischen 27 und 31 Grad.

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