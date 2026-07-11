Nächtlicher Brand in Göss: Anwohner zeigen Zivilcourage

In Leoben-Göss rückten Feuerwehr und Polizei Freitagnacht zu einem Müllcontainerbrand aus. Anwohner hatten bereits mehrere Feuerlöscher eingesetzt und damit einen ersten Löscherfolg erzielt.

In den frühen Morgenstunden des 10. Juli wurden die Feuerwehren der Stadt Leoben alarmiert. Der Alarm ging um 1.45 Uhr ein. Einsatzort war der Stadtteil Göss. Dort sind mehrere Mistkübel ausgebrannt. Noch vor den weiteren Löscharbeiten griffen Anwohner beherzt ein. Sie verwendeten mehrere Handfeuerlöscher. Dadurch konnten sie einen ersten Löscherfolg erzielen.

Glut wurde gesucht

Die Einsatzkräfte kontrollierten die ausgebrannten Mistkübel anschließend mit einer Wärmebildkamera. Damit überprüften sie den betroffenen Bereich. Danach waren weitere Nachlöscharbeiten notwendig. Diese wurden mit einem HD-Rohr unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss. Auch die Polizei war vor Ort. Besonders hob die Feuerwehr die Unterstützung durch die Anwohner hervor. Für deren beherztes Eingreifen bedankte sie sich herzlich.