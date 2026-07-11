Das sind die besten Lehrlinge der Steiermark

650 Lehrlinge, 47 Berufe und 49 Siegerinnen und Sieger: Bei den StyrianSkills 2026 zeigte der steirische Fachkräftenachwuchs sein Können. Zwölf junge Fachkräfte aus der Steiermark treten heuer sogar international an.

Am 7. Juli 2026 gehörte die Bühne im Europasaal der Wirtschaftskammer Steiermark den besten Nachwuchsfachkräften des Landes. Über ihren Sieg bei den StyrianSkills freuen sich auch die Floristin Julia Klambauer und der Kfz-Techniker Johannes Fuchs. Insgesamt traten mehr als 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den steirischen Lehrlingswettbewerben in 47 Berufen an. Ausgezeichnet wurden 49 Siegerinnen und Sieger, darunter zwei Ex-aequo-Platzierungen. Sie nahmen gläserne Trophäen entgegen und dürfen sich nun zu den besten steirischen Nachwuchsfachkräften zählen.

Können entscheidet

An den Bewerben nahmen Lehrlinge aus Gewerbe und Handwerk, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Handel, Transport und Verkehr, Industrie sowie Bank und Versicherung teil. Daran siehst du, wie breit die Lehre in der Steiermark aufgestellt ist. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sowohl ihr praktisches Können als auch ihr Wissen unter Beweis. Damit standen an diesem Abend nicht nur Platzierungen und Trophäen, sondern vor allem starke Leistungen im Mittelpunkt.

Sprungbrett Lehre

Eine fundierte Lehrausbildung gilt als wichtiges Mittel gegen den Fachkräftemangel und kann zugleich zum Karrieresprungbrett werden. „Die Energie dieser jungen Menschen gibt richtig Kraft“, so WKO-Steiermark-Vizepräsidentin Gabi Lechner bei der Preisverleihung. Den Ehrgeiz der Ausgezeichneten fasste sie so zusammen: „Wir haben heute Talente auf der Bühne, die sagen: Ich will zu den Besten gehören. Diese holen wir heute vor den Vorhang.“ Wer in der Steiermark Spitzenleistungen zeigt, kann damit auch den Schritt auf die internationale Bühne schaffen.

Blick nach Shanghai

Die nächste Berufsweltmeisterschaft WorldSkills findet heuer im September in Shanghai in China statt. Rund 1.500 internationale Fachkräfte aus mehr als 70 Ländern treten dort in 64 Berufen an. Österreich entsendet insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zwölf dieser jungen Fachkräfte kommen aus der Steiermark.

Stärke für morgen

Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer würdigte die Leistungen der steirischen Top-Lehrlinge: „Ihr seid die Repräsentanten der Zukunft und der nächsten Generation. Neugierig zu sein und Mut zu haben, das macht euch zu Gewinnerinnen und Gewinnern! Es geht um Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Ausdauer.“ Zugleich betonte er die langfristige Bedeutung einer fundierten Ausbildung für die steirische Wirtschaft: „Als Fachkräfte von heute seid ihr die Ausbildungsbetriebe von morgen.“ Applaus kam auch von den Obleuten der teilnehmenden Wirtschaftskammer-Sparten, WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg sowie Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl und Direktor Johann Scheuch. Die Preisverleihung rückte damit jene jungen Menschen vor den Vorhang, auf deren Können die Steiermark künftig baut.