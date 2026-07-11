E-Auto-Rekord in der Steiermark: Ein Bezirk fährt voraus

In der Steiermark sind im ersten Halbjahr 4.837 neue E-Autos zugelassen worden - so viele wie noch nie. Graz-Umgebung liegt mit 30,7 Prozent vorne, Liezen landet weit abgeschlagen am Ende.

Im ersten Halbjahr 2026 rollten 4.837 neu zugelassene Elektroautos auf steirische Straßen. Das sind 1.286 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und damit rund ein Drittel mehr. Auch der Anteil ist mit 22,9 Prozent so hoch wie noch nie. Zum Vergleich: 2019 waren es erst 3,3 Prozent – seither hat sich der Anteil versiebenfacht. Die Stromer sind damit längst mehr als eine Randerscheinung am Parkplatz.

Graz-Umgebung fährt voraus

Besonders geladen ist die Stimmung in Graz-Umgebung: Dort waren 30,7 Prozent aller Neuzulassungen E-Pkw, insgesamt 622 Fahrzeuge. Hartberg-Fürstenfeld und die Südoststeiermark folgen mit jeweils 28,3 Prozent. Graz selbst kommt mit 978 neuen E-Autos zwar auf die höchste Stückzahl, beim Anteil aber auf 20,2 Prozent. Am anderen Ende der steirischen Ladekurve steht Liezen mit 5,8 Prozent und 198 Fahrzeugen. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht liegen damit knapp 25 Prozentpunkte.

Firmen als Hebel

Ein kräftiger Hebel sitzt laut VCÖ in den Fuhrparks der Unternehmen. 64 Prozent aller steirischen Neuwagen wurden im ersten Halbjahr auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen. Bei Diesel-Pkw waren es sogar rund 81 Prozent, bei Elektroautos 61 Prozent. Der VCÖ fordert deshalb, die steuerliche Begünstigung privat genutzter Firmenwagen mit Verbrennungsmotor zu beenden. Laut WIFO beträgt diese Begünstigung österreichweit rund 500 Millionen Euro pro Jahr.

Sonne statt Sprit

VCÖ-Experte Michael Schwendinger warnt zugleich vor den Folgen der Erdölabhängigkeit: „Die erneute Eskalation im Nahen Osten treibt die Erdölpreise wieder in die Höhe und zeigt zum wiederholten Mal, wie wichtig es ist, die Erdölabhängigkeit des Verkehrs zu reduzieren.“ Außerdem sieht er Firmen-E-Autos als Nachschub für den Gebrauchtwagenmarkt. „Je mehr Elektroautos Firmen anschaffen, desto mehr gelangen in den für private Haushalte relevanten Gebrauchtwagenmarkt.“ Für viele steirische Einfamilienhäuser kommt noch ein Heimvorteil dazu: Mit einer Photovoltaikanlage am Dach kann die Energie fürs Fahren selbst erzeugt werden. So wird aus Sonnenstrom Fahrstrom – und aus dem Firmenwagen später vielleicht ein privater Gebrauchtwagen.