Reisepass abgelaufen: So wird der Urlaubsstart teuer

In der Steiermark starteten gestern die Ferien und viele zieht es ins Ausland. Doch ein abgelaufener Reisepass kann die Reise schon am Flughafen stoppen. Ein kurzer Blick erspart Stress und teure Expresslösungen.

Bevor die Koffer gepackt sind, lohnt sich ein Blick auf den Reisepass. Denn ein abgelaufenes Dokument kann die Reise schon am Flughafen ausbremsen und eine schnelle Lösung wird teuer.

Bevor die Koffer gepackt sind, lohnt sich ein Blick auf den Reisepass. Denn ein abgelaufenes Dokument kann die Reise schon am Flughafen ausbremsen und eine schnelle Lösung wird teuer.

Mit dem gestrigen Schulschluss am 10. Juli beginnt für Zehntausende steirische Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal die Ferienzeit. Für viele heißt das: Koffer zu, Alltag aus und ab ins Ausland. Vor dem Packen sollte aber noch ein kleiner Blick ins rote Dokument folgen. Ist der Reisepass abgelaufen, kann die Reise schneller enden, als der Urlaub beginnt.

301-mal fast vorbei

Im Vorjahr hing 301 Mal eine Reise am seidenen Faden, wie Zahlen des Flughafens Graz-Thalerhof zeigen. Der Pass war abgelaufen, die Einreise ins Zielland damit nicht möglich. In solchen Fällen prüft die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, ob Gründe gegen die Ausstellung eines Passes vorliegen – auch über eine Rufbereitschaft an Tagesrändern und Wochenenden. Ist alles in Ordnung, kann direkt am Flughafen ein cremefarbener Notpass ausgestellt werden und der Reise steht trotz Turbulenzen nichts mehr im Flug-Weg.

Notpass als Ausnahme

„Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit Ihres Reisepasses rechtzeitig und beantragen Sie bei Bedarf frühzeitig einen neuen Reisepass. Ein Notpass wird ausschließlich in gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen ausgestellt, gilt in der Regel nur für die Dauer der notwendigen Reise und ist keine schnellere Alternative zum gewöhnlichen Reisepass“, betont Oliver Grabler, Leiter des Bürgerservices der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung. Ein Notpass ist also kein Überholstreifen für Spätentschlossene. Er wird nur ausgestellt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

89.000 neue Pässe

Im Vorjahr stellten die steirischen Bezirkshauptmannschaften insgesamt 89.000 neue Reisepässe aus. In der Stadt Graz waren es 34.330. Neue Pässe gelten zehn Jahre und können – anders als früher – nicht verlängert werden. Ein Erinnerungsservice auf www.österreich.gv.at weist rechtzeitig auf das Ablaufdatum hin. Für die Neuausstellung kannst du online einen Termin bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft buchen oder dich an die zuständige Stelle in vielen Gemeinden wenden.

Schnell wird teuer

Ein regulärer Reisepass kostet 112 Euro. Muss es rascher gehen, kostet der Express-Pass mit Ausstellung binnen drei Arbeitstagen 148 Euro. Ein Ein-Tages-Expresspass schlägt mit 326 Euro zu Buche. Wer rechtzeitig nachschaut, hält damit nicht nur den Reiseplan auf Kurs, sondern schont auch die Urlaubskasse.