Schwerer Unfall auf der B67: Lenker prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Schwerer Unfall Samstagfrüh auf der B67 bei Obervogau im Bezirk Leibnitz: Ein 38-jähriger Lenker kam mit einem Wagen samt Anhänger von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Auf der B67 bei Obervogau prallte ein 38-jähriger Lenker mit seinem Pkw samt Anhänger gegen einen Baum und wurde anschließend ins LKH Wagna gebracht.

Auf der B67 bei Obervogau prallte ein 38-jähriger Lenker mit seinem Pkw samt Anhänger gegen einen Baum und wurde anschließend ins LKH Wagna gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 11. Juli 2026, gegen 5 Uhr. Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz war mit einem Auto samt Anhänger unterwegs. Er fuhr auf der B67 im Bereich Obervogau in Richtung Leibnitz. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand.

Lenker eingeklemmt

Zeugenaussagen bestätigten laut Polizei, dass der Mann von der Fahrbahn abgekommen ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 38-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Zudem war er zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Vogau und Obervogau begannen daraufhin mit der Rettung.

Ins Spital gebracht

Den Einsatzkräften gelang es, den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Anschließend wurde er von einem Notarzt erstversorgt. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren Behandlung in das LKH Wagna.

B67 war gesperrt

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B67 im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Für den Verkehr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Weshalb der 38-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch nicht geklärt. „Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.