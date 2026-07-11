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/ ©Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag
Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag bei einem Einsatz.
Zwei Fahrzeuge kollidierten am Samstagmorgen im Ortsgebiet von Hönigsberg. Verletzt wurde niemand.
Mürzzuschlag
11/07/2026
Samstagmorgen

Unfall in Hönigsberg: Fahrzeug landet im Graben

Am Samstagmorgen kollidierten im Ortsgebiet Hönigsberg zwei Fahrzeuge. Eines davon kam von der Fahrbahn ab und musste aus einem Graben geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Die Feuerwehr Mürzzuschlag wurde am Samstag, dem 11. Juli 2026, um 7.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Nach der Kollision kam eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben liegen. Die Feuerwehr baute den Brandschutz auf und barg das verunfallte Fahrzeug. Im Einsatz standen ein KRF-S und ein WLF-K der Feuerwehr sowie das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag und die Polizei.

Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag bei einem Einsatz.
©Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag |
Die Feuerwehr Mürzzuschlag barg das verunfallte Fahrzeug aus dem Graben und stellte den Brandschutz sicher.
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