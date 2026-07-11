Unfall in Hönigsberg: Fahrzeug landet im Graben

Am Samstagmorgen kollidierten im Ortsgebiet Hönigsberg zwei Fahrzeuge. Eines davon kam von der Fahrbahn ab und musste aus einem Graben geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Mürzzuschlag wurde am Samstag, dem 11. Juli 2026, um 7.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Nach der Kollision kam eines der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben liegen. Die Feuerwehr baute den Brandschutz auf und barg das verunfallte Fahrzeug. Im Einsatz standen ein KRF-S und ein WLF-K der Feuerwehr sowie das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag und die Polizei.