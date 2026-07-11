KAGes bekommt ab Oktober einen neuen Vorstand

Die Entscheidung fiel in der Sitzung der Steiermärkischen Landesregierung am 9. Juli 2026 einstimmig. Erich Schaflinger soll am 1. Oktober 2026 Gerhard Stark als Geschäftsführer des größten Gesundheitsunternehmens der Steiermark nachfolgen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl hatte die Genehmigung des Dienstvertrags beantragt. Dieser ist auf fünf Jahre befristet.

©Foto Meieregger Erich Schaflinger übernimmt mit 1. Oktober 2026 den Vorstandsvorsitz der KAGes.

Aus Hochsteiermark

Schaflinger kommt aus einer langjährigen Führungsfunktion im steirischen Spitalswesen. Seit 1998 ist er Primarius der Abteilung für Innere Medizin am LKH Mürzzuschlag. Seit 2005 leitet er als Ärztlicher Direktor zunächst den Krankenhausverbund Mürzzuschlag-Mariazell und heute das LKH Hochsteiermark. Studiert hat er Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit zusätzlichen Spezialisierungen in Kardiologie, Gastroenterologie und Hepatologie sowie Geriatrie.

Erfahrung im Land

Auch auf Landesebene übernimmt Schaflinger seit Jahren leitende Aufgaben. Seit 2020 steht er dem Landessanitätsrat für Steiermark vor. Seit 2021 ist er außerdem Vorsitzender des Koordinationsgremiums für Versorgungssicherheit des Landes. Ein Masterstudium der Medizinischen Genetik schloss er 2017 ab, 2024 promovierte er an der Medizinischen Universität Graz zum Doktor der medizinischen Wissenschaft. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer des Instituts für nichtinvasive Kardiologie und Hypertonie sowie seiner Ordination.

Verfahren fast durch

Das Auswahlverfahren begann, nachdem Gerhard Stark im Vorjahr seinen Rückzug für Herbst 2026 angekündigt hatte. Das Land Steiermark schrieb die Stelle im heurigen Frühjahr aus. Beim Hearing im Juni ging Schaflinger als bester Kandidat hervor. Nach der Genehmigung des Dienstvertrags fehlt noch der formale Beschluss in der Generalversammlung der KAGes, anschließend wird der Vertrag durch den Aufsichtsrat abgeschlossen. Ulf Drabek bleibt als zweiter Geschäftsführer bis zum Ende seines Vertrags 2028 im Amt. Schaflingers bisherige Stelle als Ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark wird dadurch frei und soll zeitnah ausgeschrieben werden.

Große Verantwortung

Die KAGes beschäftigt mehr als 19.000 Menschen aus rund 300 Berufen. In sieben LKH-Verbünden mit 20 Standorten und drei Landespflegezentren werden pro Jahr mehr als 210.000 stationäre sowie über 1,1 Millionen ambulante Patientinnen und Patienten betreut. Schaflinger sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Nach über 20 Jahren als Ärztlicher Direktor freue ich mich auf diese neue Aufgabe und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Diese Verantwortung nehme ich mit großem Respekt an. Mein Ziel ist es, die hohe Qualität der Versorgung weiterzuentwickeln und gemeinsam mit den Teams in unseren Häusern und der Zentraldirektion die Herausforderungen der kommenden Jahre entschlossen anzugehen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert