Schrecksekunde: Überholmanöver endet in schwerem Motorradunfall

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto Samstagfrüh, 11. Juli 2026, in Köflach erlitt ein Motorradlenker vermutlich schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Kurz nach 8 Uhr war ein 30-jähriger Grazer mit seinem Motorrad auf der B77 vom Gaberl kommend in Fahrtrichtung Köflach (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 43,8 dürfte er zum Überholen einer vor ihm fahrenden Autofahrerin angesetzt haben. Aufgrund eines entgegenkommenden Mähdreschers mit Begleitfahrzeug brach er den Überholvorgang jedoch ab. Beim Wiedereinordnen prallte der Motorradlenker aus bislang unbekannter Ursache gegen das Heck des vorausfahrenden Wagens und kam in der Folge mit seinem Motorrad zu Sturz.

30-Jähriger ins UKH Graz geflogen

Zwei First Responder übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, ehe Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 17 an der Unfallstelle eintrafen. Der 30-Jährige wurde mit Verdacht auf Frakturen an beiden Armen in das UKH Graz geflogen. Die B77 war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.