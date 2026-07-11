„Wir können nicht wegsehen“: Tierschutzverein kämpft ums Überleben

Der Tierschutzverein „DCM – Dogs, Cats and more“ aus der Weststeiermark richtet einen dringenden Spendenaufruf an die Bevölkerung. Die Vereinskasse ist nahezu leer, gleichzeitig häufen sich die Notfälle. Vor allem während der aktuellen Kittenzeit müssen die ehrenamtlichen Helfer beinahe täglich verletzte, kranke oder ausgesetzte Katzen versorgen. „Wir können nicht einfach wegsehen“, schildert Obfrau Anita gegenüber 5 Minuten. „Tag für Tag erreichen uns Hilferufe. Alte Katzen, die niemand mehr haben möchte. Kranke Katzen, die dringend medizinische Hilfe brauchen. Verlassene Kitten, die ohne ihre Mutter keine Chance hätten.“

Mehr als 140 Tiere werden versorgt

Den Verein gibt es bereits seit 14 Jahren. Derzeit werden auf den Pflegestellen 41 Katzen betreut. Ein Teil davon wartet bereits auf ein neues Zuhause, andere sind noch zu jung, krank oder müssen zunächst geimpft werden. Doch damit nicht genug: Zusätzlich versorgt der Verein rund 50 Streunerkatzen sowie etwa 50 Gnadenbrottiere, die ihren Lebensabend in der Obhut des Vereins verbringen dürfen. Auch mehrere Großtiere, darunter zwei Pferde, zwei Ponys, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Hühner, gehören zur täglichen Versorgung.

©Tierschutzverein DCM | Aktuell werden 41 Katzen beim Tierschutzverein betreut.

Tierarztkosten reißen nicht ab

Erst eine größere Spende machte es möglich, eine offene Tierarztrechnung in Höhe von 3.000 Euro zu begleichen. „Darüber sind wir unglaublich dankbar. Doch leider stehen bereits die nächsten Rechnungen an. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht mit einem unserer Pflegetiere, Vereinstiere oder einer Streunerkatze zum Tierarzt müssen“, erklärt Anita im Gespräch mit 5 Minuten. Besonders die Fundtier- und Kittenzeit bringe den Verein derzeit an seine Belastungsgrenze. Neben zahlreichen Notfällen würden auch tierärztliche Notdienste hohe Kosten verursachen.

Das traurige Schicksal von Katze Mila

Wie dramatisch viele Einsätze sind, zeigt das Schicksal der jungen Katze Mila. Sie war erst rund sieben Monate alt und hochträchtig, als sie in die Obhut des Vereins kam. Das erste Kitten wurde bereits tot geboren. In einer Tierklinik zeigte ein Ultraschall zunächst, dass sich noch vier lebende Kitten im Bauch befanden. Zwei weitere kamen jedoch ebenfalls tot zur Welt, die beiden lebend geborenen Katzenbabys starben kurz nach der Geburt. Nach ihrer Entlassung verschlechterte sich Milas Gesundheitszustand innerhalb kürzester Zeit drastisch. Beim Tierarzt wurde eine schwere Sepsis festgestellt, vermutlich als Folge der Geburt. „Schweren Herzens mussten wir Mila erlösen“, erzählt Anita. Für den Verein steht fest: Viele dieser tragischen Schicksale wären vermeidbar. „Unkontrollierte Vermehrung führt immer wieder zu großem Leid – für die Tiere und für alle, die versuchen, ihnen zu helfen.“

Verein lebt fast ausschließlich von Spenden

Rund zehn bis 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagieren sich derzeit für den Verein. Da alle freiwillig mitarbeiten, variiert die Anzahl je nach Zeit und Verfügbarkeit. Finanziell kann sich der Verein jedoch kaum auf öffentliche Unterstützung verlassen. „Leider erhalten wir vom Land keine regelmäßige finanzielle Unterstützung. Einmal im Jahr bekommen wir – wenn überhaupt – einen Zuschuss von etwa 1.000 bis 1.500 Euro. Alle weiteren Kosten müssen wir ausschließlich durch Spenden finanzieren“, so Anita. Deshalb hofft der Verein nun auf die Unterstützung tierlieber Menschen. Jeder gespendete Euro helfe dabei, Futter, Medikamente, Kastrationen oder lebensrettende Behandlungen zu finanzieren und damit Katzen in Not eine zweite Chance zu schenken.