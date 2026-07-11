Mann lag reglos im Wasser: Badegäste kämpfen um Leben des 71-Jährigen

Samstagmittag, 11. Juli 2026, kam es in einem Freibad in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark zu einem Badeunfall. Ein 71-jähriger Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Kurz nach 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines Badeunfalls zu einem Freibad alarmiert. Beim Eintreffen der Polizeistreifen wurde der 71-Jährige bereits von anwesenden Badegästen reanimiert. Die Polizeikräfte unterstützten die Reanimationsmaßnahmen und führten diese in der Folge gemeinsam mit den Rettungskräften des Roten Kreuzes fort. Nach der weiteren notärztlichen Versorgung konnte der Mann mit instabilem Kreislauf, jedoch wieder vorhandenem Spontankreislauf, in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert werden.

Lag mindestens eine Minute reglos im Wasser

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand trieb der Mann laut Zeugenaussagen zumindest eine Minute reglos im Wasser, bevor Badegäste ihn an den Beckenrand brachten und mit der Reanimation begannen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Badeunfalls sind noch im Gange.