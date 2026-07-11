Brand, Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume: Feuerwehr probte den Ernstfall

Mehrere Einsatzszenarien gleichzeitig, schwierige Zufahrten und zahlreiche Verletzte: Bei der jährlichen Abschnittsübung in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) stellten die Feuerwehren ihr Können unter Beweis.

Ein Kellerbrand, schwere Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume: Die diesjährige Abschnittsübung führte die Feuerwehren des Abschnitts 6 des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung auf das Gelände der Hackherkaserne sowie auf den Truppenübungsplatz Pail in Gratkorn. Die ausrichtende FF Gratkorn hatte dafür mehrere anspruchsvolle Szenarien vorbereitet, die von den Einsatzkräften unabhängig voneinander abgearbeitet werden mussten.

©BFV Graz-Umgebung, Abschnitt 6 | Abschnittsübung forderte Einsatzkräfte in Gratkorn.

Kellerbrand mit zehn betroffenen Personen

Zum Auftakt wurde der Abschnittsführungsstab auf dem Parkplatz vor dem Kasernengelände eingerichtet. Mithilfe einer Drohne verschafften sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Lage und koordinierten die weiteren Maßnahmen. Eine erste Herausforderung wartete in der Stabskompanie der Hackherkaserne. Ein ausgelöster Brandmeldeanlagenalarm stellte sich als tatsächlicher Kellerbrand heraus. Simuliert wurden zehn betroffene Personen, die von den Einsatzkräften gerettet und versorgt werden mussten.

Verkehrsunfälle forderten Einsatzkräfte

Auch mehrere Verkehrsunfälle standen auf dem Übungsplan. Bei einem Szenario waren zwei Pkw beteiligt, insgesamt mussten drei betroffene Personen versorgt werden. Die besondere Herausforderung: Die Zufahrt zur Unfallstelle war nur über die Mur mit einem Boot möglich. Ein weiterer Unfall wurde in einer Montagegrube dargestellt. Dort galt es, zwei betroffene Personen aus einem Pkw zu retten.

Sturmschäden auf dem Truppenübungsplatz

Zusätzlich mussten die Feuerwehrleute mehrere umgestürzte Bäume bewältigen. Ein Baum blockierte eine Straße auf dem Truppenübungsplatz, ein weiterer stürzte auf ein Fahrzeug, in dem sich drei Personen befanden. Alle Übungsszenarien konnten von den Einsatzkräften erfolgreich abgearbeitet werden.

Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen im Mittelpunkt

Regimentskommandantin Oberst Jasmin Krutzler vom Österreichischen Bundesheer bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihren Einsatz und die professionelle Durchführung der Übung. Auch ABI Johannes Koch betonte in seinen Schlussworten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen. Die FF Gratkorn zog ebenfalls eine positive Bilanz und bedankte sich bei allen Feuerwehren des Abschnitts 6 für die reibungslose Zusammenarbeit und die erfolgreiche Durchführung der Übung.