Diese Temperaturen erwartet die Steiermark am Sonntag

Der Sonntag zeigt sich von seiner sommerlichen Seite: Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis zu 31 Grad erwarten die Steiermark. Nur ein leichter Wind sorgt für etwas Abkühlung.

„Der Sonntag wird sehr sonnig und unter Hochdruckeinfluss teils wolkenlos, nur im Osten ziehen ein paar dünne Wolken durch. Am Nachmittag bilden sich vereinzelt kleine, harmlose Quellwolken, für Schauer wird es selbst über den Bergen nicht reichen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nord bis Nordwest“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad erwartet.