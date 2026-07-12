VCÖ-Mobilitätspreis: Acht Ideen aus der Steiermark bringen Bewegung ins Land

Von barrierefreien Ortszentren bis zu klügeren Müllrouten: Acht Projekte aus der Steiermark stehen beim VCÖ-Mobilitätspreis zur Wahl. Bis 23. Juli kannst du ihnen online Zusatzpunkte sichern.

Acht steirische Projekte sind für den VCÖ-Mobilitätspreis nominiert. Bis für den VCÖ-Mobilitätspreis nominiert. Bis 23. Juli kann online 23. Juli kann online abgestimmt werden.

Acht steirische Projekte sind für den VCÖ-Mobilitätspreis nominiert. Bis für den VCÖ-Mobilitätspreis nominiert. Bis 23. Juli kann online 23. Juli kann online abgestimmt werden.

Beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich mischt die Steiermark heuer kräftig mit. Acht Projekte aus dem Bundesland schafften es in unterschiedlichen Kategorien unter die jeweils fünf bestbewerteten Einreichungen. Insgesamt wurden 388 Projekte und Konzepte eingereicht, um 25 mehr als im Vorjahr. Nun entscheidet das Online-Voting mit: Bis 23. Juli kannst du unter www.vcoe.at/voting für die steirischen Ideen abstimmen.

Acht Wege voran

Die TU Graz setzt bei Dienstreisen auf einen Klimabeitrag: Bahn- und Busfahrten werden belohnt, für Flüge fallen je Institut 100 Euro innerhalb Europas und 200 Euro bei interkontinentalen Flügen an. Die Stadtwerke Leoben verbinden mehr Öffi-Angebote mit modernen Leihangeboten und Elektrofahrzeugen, die Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage nutzen. In Neudau wurde das Ortszentrum barrierefrei und klimafit gestaltet. Neue Geh- und Radwege, entsiegelte Flächen sowie 73 Bäume nach dem Schwammstadtprinzip bringen dabei Bewegung und Grün in die Ortsmitte.

Barrieren abbauen

Auch soziale Mobilität kommt ins Rollen. Jugend am Werk Steiermark bildete Menschen mit Behinderungen zu Mobilitäts-Trainerinnen und -Trainern aus, die andere Menschen mit Behinderungen unterstützen. Das Grazer Ingenieurbüro Triagonal prüfte mit „F.I.M. – flexibel.inklusiv.mobil“, wie Mikro-ÖV-Angebote barrierefrei nutzbar werden können, und entwickelte dafür einen passenden Buchungsprozess. Mit „Kommunaler Flottenmix II“ untersucht Triagonal zudem den tatsächlichen Energiebedarf von Elektrofahrzeugen unter verschiedenen Bedingungen.

Kilometer sparen

Die Saubermacher Dienstleistungs AG bringt weniger Strecke auf die Straße: Durch optimierte Routen spart die Abfallentsorgung jährlich 50.000 Kilometer ein. Die Initiative MoVe iT Graz denkt die Innenstadt neu und schlägt mit der „Grazer Mitte“ einen Zirkulationsplan nach dem Vorbild der belgischen Stadt Gent vor. Ziel ist eine verkehrsberuhigte Grazer Innenstadt. Damit reichen die steirischen Einreichungen vom Dorfplatz bis zur Müllabfuhr – und zeigen, wie viele Wege zu besserer Mobilität führen.

Bis 23. Juli

Der VCÖ-Mobilitätspreis gilt als Österreichs größter Wettbewerb für umweltverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport. Er wird vom VCÖ gemeinsam mit dem Mobilitätsministerium und den ÖBB durchgeführt. Das Online-Voting kann den nominierten Projekten Zusatzpunkte bringen. Abstimmen kannst du bis 23. Juli unter www.vcoe.at/voting.