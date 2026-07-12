Kurz vor der Dunkelheit: Wanderer (60) vom Großen Gnasen gerettet

In Sölk im Bezirk Liezen ist ein 60-jähriger Wanderer in eine alpine Notlage geraten. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit brachte ihn der Polizeihubschrauber unverletzt ins Tal.

Der 60-jährige Slowake ist am Samstagabend, dem 11. Juli 2026, nicht wie vereinbart zu einem Treffpunkt zurückgekehrt. Gegen 20 Uhr verständigte seine Wanderpartnerin die Einsatzkräfte. Auch sie ist slowakische Staatsangehörige. Daraufhin begann die Suche nach dem vermissten Mann.

Telefonisch erreicht

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Wanderer telefonisch zu erreichen. Im Gespräch konnte er seinen Standort bekannt geben. Er befand sich im Bereich des Großen Gnasen auf 2.461 Metern Seehöhe. Der Mann hatte sich dort verstiegen. „Aufgrund des exponierten Geländes wurde der Polizeihubschrauber ‚Libelle‘ zur Bergung angefordert“, heißt es vonseiten der Beamten. Noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit konnte der 60-Jährige geborgen werden. Die Besatzung des Polizeihubschraubers flog ihn sicher ins Tal. Der Wanderer blieb bei dem Vorfall unverletzt.