Voitsberg: Auto prallt gegen Gebäude – Vordach beschädigt

Kurz nach Mitternacht rückte die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg zu einem Unfall aus: Ein Auto war gegen ein Firmengebäude geprallt. Ein beschädigtes Vordach drohte einzustürzen.

Kurz nach Mitternacht am Sonntag, 12. Juli, kam es zu dem Unfall. „Kurz nach Mitternacht kam ein PKW Lenker mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Firmengebäude“, berichtet die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg. Durch den Aufprall wurde das Gebäude beschädigt. Sechs Mitglieder der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus.

Vordach beschädigt

Bei dem Unfall wurde auch ein Vordach in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Feuerwehr drohte dieses einzustürzen. Für die Einsatzkräfte stand deshalb zunächst die Sicherung des beschädigten Bauteils im Mittelpunkt. Erst danach konnten sie sich um das Unfallfahrzeug kümmern. Die Feuerwehr sicherte das Vordach an der Unfallstelle. Anschließend entfernten die Einsatzkräfte den Wagen. Dabei kamen ein HLF 3 Tunnel und ein WLF-K zum Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. „Der nicht alkoholisierte Lenker blieb unverletzt“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Voitsberg.