Bis zu 33 Grad – dann ziehen Gewitter in der Steiermark auf

In der Steiermark dreht der Sommer zum Ferienstart auf: Bis zu 33 Grad sind möglich. Ab Dienstag mischen Wolken, Regenschauer und Gewitter mit, ehe sich das Hoch wieder zurückmeldet.

Bis zu 33 Grad bringen der Steiermark hochsommerliche Hitze, ehe ab Dienstag erste Regenschauer und Gewitter aufziehen.

Bis zu 33 Grad bringen der Steiermark hochsommerliche Hitze, ehe ab Dienstag erste Regenschauer und Gewitter aufziehen.

Am heutigen Sonntag, dem 12. Juli, gibt die Sonne in der Steiermark den Ton an, ganz allein spielt sie aber nicht. Die Meteorologen der GeoSphere Austria erklären: „Heute sorgt Hochdruckeinfluss für recht sonnige und stabile Verhältnisse bei ein paar Wolken.“ Am Nachmittag ziehen neben flachen Quellwolken auch größere Wolkenfelder durch. Vor allem im Osten können sie die Sonne zeitweise hinter die Wolkenbank schicken. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Nord bis Nordwest. Sommerlich warm bleibt es trotzdem: „Die Höchsttemperaturen erreichen 26 bis 31 Grad.“

Sternklare Sonntagnacht

Am Abend macht sich ein Großteil der Wolken rasch aus dem Staub. „Am Abend lösen sich die Quellwolken über dem Bergland rasch auf und die Nacht verläuft meist sternenklar“, heißt es in der Prognose. Im Südosten können zwar noch größere Wolkenfelder durchziehen, nass wird es aber nicht. „Es bleibt aber trocken“, betonen die Meteorologen. Bei den Temperaturen zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Land und Stadt. Das Minimum liegt bei 10 Grad im Aichfeld und rund 18 Grad in der Grazer Innenstadt.

Montag wird heiß

Am Montag legt der Sommer noch ein paar Grad nach. Die Aussichten lassen keinen Zweifel: „Mit anhaltendem Hochdruckeinfluss wird es auch am Montag sehr sonnig, zudem wird es noch etwas wärmer und somit vielerorts hochsommerlich heiß.“ Über dem Randgebirge tauchen tagsüber zwar einige Quellwolken auf, sie bleiben aber klein und harmlos. Auch der Wind schaltet einen Gang zurück. Nach 10 bis 17 Grad in der Früh steigen die Temperaturen kräftig an. „Die Höchstwerte erreichen 28 bis 33 Grad.“

Dienstag mit Dämpfer

Am Dienstag bekommt das Hoch einen kleinen Schönheitsfehler. „Am Dienstag führt eine Störungszone zu etwas unbeständigem Wetter“, so die GeoSphere Austria. Bereits in der Früh ziehen in der westlichen Obersteiermark Wolken auf und breiten sich später in Richtung Süden und Osten aus. Bis Mittag bleibt es überwiegend trocken. Am Nachmittag können vor allem am Randgebirge und im Oberen Murtal teils gewittrige Regenschauer entstehen. Für die nördlichsten und südlichsten Landesteile sieht es trockener aus. Am Abend ziehen die Wolken wieder Leine: „Der Tag geht recht sonnig und freundlich zu Ende.“

Gewitter, dann Hoch

Am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft. „Am Mittwoch setzt sich das feucht-labile Sommerwetter fort“, heißt es in der Prognose. Vormittags zeigt sich meist die Sonne, im Ausseerland sind Wolken und Regenschauer aber nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag entstehen über dem Bergland einige Regenschauer und Gewitter, bei 25 bis 30 Grad. Am Donnerstag beruhigt sich die Lage wieder: „Am Donnerstag führt der Hochdruckeinfluss wieder zu stabileren Bedingungen.“ Am Freitag wird es erneut sonnig und mit 27 bis 32 Grad hochsommerlich heiß. Ganz aus dem Wetterspiel sind Gewitter aber nicht: „Lokale Wärmegewitter sind nicht ausgeschlossen.“