Badegäste kämpften um sein Leben – 71-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Badegäste holten ihn reglos aus dem Wasser und kämpften um sein Leben. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der 71-Jährige ist nach dem Badeunfall in Kapfenberg im Krankenhaus verstorben.

Der 71-Jährige wurde nach dem Badeunfall in Kapfenberg ins LKH Hochsteiermark gebracht, wo er später verstarb.

Der 71-Jährige wurde nach dem Badeunfall in Kapfenberg ins LKH Hochsteiermark gebracht, wo er später verstarb.

Der Badeunfall in einem Kapfenberger Freibad hat ein tragisches Ende genommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark nun mitteilte, ist der 71-jährige Mann im Krankenhaus verstorben. Der Mann war am Samstag, dem 11. Juli 2026, nach einer erfolgreichen Reanimation in das LKH Hochsteiermark gebracht worden.

Badegäste halfen

Wie bereits berichtet, wurden die Einsatzkräfte kurz nach 12 Uhr zu dem Freibad im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gerufen. Als die ersten Polizeistreifen eintrafen, hatten anwesende Badegäste bereits mit der Wiederbelebung begonnen. Die Polizisten unterstützten sie dabei. Wenig später setzten sie die Reanimationsmaßnahmen gemeinsam mit den Rettungskräften des Roten Kreuzes fort.

71-Jähriger trieb reglos im Wasser

Zeugen zufolge war der 71-Jährige zuvor zumindest eine Minute reglos im Wasser getrieben. Badegäste bemerkten den Mann, brachten ihn an den Beckenrand und reagierten sofort. Sie begannen mit der Wiederbelebung und überbrückten damit die Zeit bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Dadurch konnte zunächst wieder ein Spontankreislauf hergestellt werden.

Ins LKH gebracht

Nach der weiteren Versorgung durch den Notarzt wurde der Mann in das LKH Hochsteiermark am Standort Bruck an der Mur eingeliefert. Sein Kreislauf war zu diesem Zeitpunkt weiterhin instabil. Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb der 71-Jährige später im Krankenhaus.