Erster zum Abschuss freigegebener Wolf in der Steiermark erlegt

Der erste zum Abschuss freigegebene Wolf in der Steiermark ist am Sonntag in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) entnommen worden. DNA-Proben des Tieres werden nun an der Universität für Bodenkultur analysiert.

In der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) ist am heutigen Sonntag, 12. Juli, der erste in der Steiermark behördlich zum Abschuss freigegebene Wolf entnommen worden. Das bestätigte das Land Steiermark. DNA-Proben des Tieres wurden an die Universität für Bodenkultur (BOKU) übermittelt und werden dort nun analysiert.

Abschussfreigabe nach mehreren Nutztierrissen

Die Abschussfreigabe war Anfang Juli erteilt worden, nachdem es im Bereich rund um das Gumpeneck seit Mai wiederholt zu Wolfsnachweisen und mehreren bestätigten Rissen von Nutztieren gekommen war. Bei mindestens drei dokumentierten Vorfällen wurden insgesamt mehr als zehn Schafe getötet. Die zuständigen Sachverständigen stuften das Tier daraufhin als sogenannten Schadwolf gemäß der steirischen Wolfsverordnung ein. Der Abschuss war bis 28. Juli in einem Umkreis von zehn Kilometern rund um den letzten Riss erlaubt.

Schmiedtbauer: „Wirksamer Schutz für die Alm- und Weidewirtschaft“

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer bewertet die erfolgte Entnahme als Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Die erste Entnahme zeigt, dass ein praxistauglicherer Zugang auch die entsprechenden Resultate bringt. Wir wollen kein Tier ausrotten, aber wir wollen wirksamen Schutz für unsere Alm- und Weidewirtschaft. Genau diesem Ziel dient dieser Abschuss.“ Gleichzeitig bedankte sich die Landesrätin bei den beteiligten Jägerinnen und Jägern: „Danke an alle Jägerinnen und Jäger vor Ort, die sich dieser schwierigen Aufgabe professionell angenommen haben.“