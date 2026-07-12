/ ©FF Pöllau
Steirer wollte Erdwespen vertreiben, plötzlich steht ganze Wiese in Flammen
Samstagnachmittag, 11. Juli 2026, gerieten in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark eine Gartenhütte sowie rund 150 m² Wiese und Gestrüpp in Brand.
aGegen 16.50 Uhr dürfte ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versucht haben, ein Erdwespennest unter Verwendung von Benzin auszuräuchern. Als er das Benzin entzündete, geriet das Feuer außer Kontrolle. In weiterer Folge gerieten rund 150 m² Wiese und Gestrüpp sowie eine hölzerne Gartenhütte in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.
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