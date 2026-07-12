Steirer wollte Erdwespen vertreiben, plötzlich steht ganze Wiese in Flammen

aGegen 16.50 Uhr dürfte ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld versucht haben, ein Erdwespennest unter Verwendung von Benzin auszuräuchern. Als er das Benzin entzündete, geriet das Feuer außer Kontrolle. In weiterer Folge gerieten rund 150 m² Wiese und Gestrüpp sowie eine hölzerne Gartenhütte in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.