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/ ©Jakub Sisulak/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Motorrad-Crash in der Weststeiermark fordert einen Verletzten
Salla
12/07/2026
Verkehrsunfall

Überholversuch abgebrochen: Kollision auf beliebter Motorradstrecke

Sonntagvormittag, 12. Juli 2026, kollidierten zwei Motorradfahrer in Salla (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark. Ein Lenker wurde verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Gegen 11 Uhr kam es auf der B77 (Gaberlstraße) bei Straßenkilometer 29,8 zu einer Kollision zwischen zwei Motorradfahrern. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg einen Überholvorgang plötzlich abgebrochen haben. In weiterer Folge fuhr ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf das Heck des vorausfahrenden Motorrades auf. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

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