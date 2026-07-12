Überholversuch abgebrochen: Kollision auf beliebter Motorradstrecke
Sonntagvormittag, 12. Juli 2026, kollidierten zwei Motorradfahrer in Salla (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark. Ein Lenker wurde verletzt.
Gegen 11 Uhr kam es auf der B77 (Gaberlstraße) bei Straßenkilometer 29,8 zu einer Kollision zwischen zwei Motorradfahrern. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg einen Überholvorgang plötzlich abgebrochen haben. In weiterer Folge fuhr ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf das Heck des vorausfahrenden Motorrades auf. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.