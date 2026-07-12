Überholversuch abgebrochen: Kollision auf beliebter Motorradstrecke

Gegen 11 Uhr kam es auf der B77 (Gaberlstraße) bei Straßenkilometer 29,8 zu einer Kollision zwischen zwei Motorradfahrern. Ersten Erhebungen zufolge dürfte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg einen Überholvorgang plötzlich abgebrochen haben. In weiterer Folge fuhr ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf das Heck des vorausfahrenden Motorrades auf. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.