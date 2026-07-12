Erst 33 Grad, dann Gewitter: Wann es in der Steiermark kommende Woche krachen soll

Der Sommer legt in der Steiermark wieder kräftig zu: In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Doch nicht jeden Tag bleibt es stabil - die Wetterprognose zeigt, wann Sonne und Gewitter erwartet werden.

Der Sommer zeigt sich in den kommenden Tagen wieder von seiner heißen Seite. Laut der Prognose der GeoSphere Austria sorgt anhaltender Hochdruckeinfluss zunächst für viel Sonnenschein und steigende Temperaturen. Allerdings bleibt die Wetterlage nicht durchgehend stabil, zur Wochenmitte können Schauer und Gewitter auftreten.

Der Montag startet sonnig und heiß

Der Wochenbeginn präsentiert sich in der gesamten Steiermark sommerlich. Vielerorts scheint die Sonne nahezu ungetrübt, lediglich über den Bergen können sich tagsüber kleinere Quellwolken bilden. Diese bleiben laut Prognose aber harmlos. Am Abend ziehen aus Westen hohe, dünne Wolkenfelder auf. Der Wind lässt deutlich nach. Nach einem frischen Morgen mit Temperaturen zwischen 10 und 17 Grad steigt das Thermometer am Nachmittag auf 28 bis 33 Grad.

Dienstag bringt erste Gewitter

Am Dienstag macht sich eine Störungszone bemerkbar. Bereits am Morgen ziehen von Westen her mehr Wolken auf. In der Obersteiermark zeigt sich die Sonne nur noch zeitweise, erste Regenschauer sind möglich. Im Südosten bleibt es zunächst freundlicher und bis Mittag überwiegend trocken. Am Nachmittag können sich ausgehend vom Randgebirge Regenschauer und Gewitter entwickeln. Regional könnte es im Nordosten trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben sommerlich: In der Früh werden 12 bis 19 Grad erwartet, am Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad.

Mittwoch bleibt Wechselhaft

Auch am Mittwoch setzt sich das feucht-labile Sommerwetter fort. Der Tag beginnt vielerorts noch sonnig, im Ausseerland sind jedoch bereits am Vormittag Wolken und einzelne Regenschauer möglich. Im weiteren Tagesverlauf bilden sich über dem Bergland vermehrt Quellwolken. Am Nachmittag sind erneut einige Regenschauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen je nach Sonneneinstrahlung 25 bis 30 Grad.

Donnerstag wieder stabiler

Ab Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage wieder. Der zunehmende Hochdruckeinfluss sorgt für mehr Sonnenschein und eine geringere Gewittergefahr. Im Südosten kann zeitweise ein lebhafter Nordostwind wehen. Nach einem Morgen mit 11 bis 18 Grad steigen die Temperaturen tagsüber erneut auf sommerliche 26 bis 31 Grad.

Freitag bringt wieder Hitze

Zum Ende der Woche bleibt der Hochdruckeinfluss laut aktueller Prognose bestimmend. Die Steiermark erwartet viel Sonne und erneut hochsommerliche Bedingungen. Die Nachmittagstemperaturen erreichen voraussichtlich 27 bis 32 Grad. Über den Bergen können sich zwar Quellwolken bilden, einzelne Wärmegewitter sind aber nicht ausgeschlossen.