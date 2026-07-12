Fast sechs Jahrzehnte voller Einsatz für die Feuerwehr: „Worte allein reichen nicht aus“

Große Betroffenheit herrscht bei der Feuerwehr Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der langjährige Kamerad Karl Groß ist völlig unerwartet verstorben. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich die Feuerwehr von einem Mann, der über Jahrzehnte hinweg das Feuerwehrleben in der Gemeinde geprägt hat.

Fast sechs Jahrzehnte im Dienst der Feuerwehr

Karl Groß trat bereits im Jahr 1967 der Feuerwehr Großsteinbach bei und blieb ihr über viele Jahrzehnte treu. Seit seinem Eintritt war er bei Einsätzen, Übungen, Veranstaltungen und zahlreichen Arbeiten rund um das Feuerwehrhaus aktiv. Die Feuerwehr beschreibt ihn als Kameraden, auf den man sich jederzeit verlassen konnte. Besonders als Atemschutzträger übernahm Groß über viele Jahre hinweg verantwortungsvolle Aufgaben und stellte sich den Herausforderungen des Feuerwehrdienstes. Für seinen langjährigen Einsatz und seine Verdienste wurde er im Laufe der Jahre mit mehreren Auszeichnungen geehrt.

„Worte allein reichen nicht aus“

In ihrem Nachruf erinnert die Feuerwehr an Karl Groß nicht nur als engagierten Feuerwehrmann, sondern auch als geschätzten Freund und Begleiter. „Worte allein reichen nicht aus, um Karl und sein außergewöhnliches Wirken für unsere Feuerwehr zu beschreiben“, heißt es in der Mitteilung. Besonders hervorgehoben werden seine Hilfsbereitschaft, sein Humor und seine Verbundenheit mit der Feuerwehr. Mit seiner offenen Art habe er viele Kameradinnen und Kameraden geprägt und zahlreiche besondere Momente innerhalb der Gemeinschaft geschaffen.

Abschied von einem prägenden Kameraden

Mit dem Tod von Karl Groß verliere die Feuerwehr Großsteinbach einen Menschen, der über Jahrzehnte ein wichtiger Teil der Organisation gewesen sei. Sein Einsatz und seine Verdienste würden weiterhin in Erinnerung bleiben. „Mit Karl verlieren wir nicht nur einen verdienten Feuerwehrkameraden, sondern auch einen geschätzten Freund und Wegbegleiter“, schreibt die Feuerwehr. Die Anteilnahme gilt besonders seinen Söhnen sowie allen Angehörigen und Freunden. Die Feuerwehr Großsteinbach verabschiedet sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden, lieber Karl. Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.“