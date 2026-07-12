Auto kracht gegen Firmengebäude: Vordach drohte einzustürzen

Kurz nach Mitternacht kam es in Voitsberg zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Firmengebäude. Die Feuerwehr musste ein beschädigtes Vordach sichern.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Autofahrer war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen ein Firmengebäude geprallt. Durch den Aufprall entstand nicht nur am Fahrzeug, sondern auch am Gebäude ein Schaden. Besonders das betroffene Vordach bereitete den Einsatzkräften Sorgen, da dieses nach dem Unfall einzustürzen drohte. Die Feuerwehr sicherte den beschädigten Bereich zunächst ab und stabilisierte das Vordach. Anschließend wurde der Wagen von der Unfallstelle entfernt.

Lenker blieb unverletzt

Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Lenker unverletzt. Laut Angaben der Feuerwehr war der Mann nicht alkoholisiert. Im Einsatz standen sechs Mitglieder der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Voitsberg. Auch die Polizei war vor Ort.