Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Kindberg Stadt
Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr Kindberg Stadt wurde am frühen Sonntagmorgen zum Einsatz alarmiert.
Kindberg
12/07/2026
Einsatz

Frühmorgendlicher Alarm: Rauch bei Pfarrkirche in Kindberg

Am frühen Sonntagmorgen, dem 12. Juli 2026 wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Pfarrkirche alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Vor Ort stellte sich der Einsatz als Vollbrand einer Mülltonne und der nebengelegenen Hecke dar. Seitens der Feuerwehr wurde das direkt angrenzende Gebäude geschützt und der Brand mittels HD-Rohr gelöscht. Anschließend wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera nachkontrolliert. Nach rund einer Stunde konnte die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt um 5 Uhr wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.

Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz.
©FF Kindberg Stadt
Eine Mülltonne und die nebengelegene Hecke standen im Vollbrand.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at