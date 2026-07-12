Frühmorgendlicher Alarm: Rauch bei Pfarrkirche in Kindberg

Am frühen Sonntagmorgen, dem 12. Juli 2026 wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Pfarrkirche alarmiert.

Vor Ort stellte sich der Einsatz als Vollbrand einer Mülltonne und der nebengelegenen Hecke dar. Seitens der Feuerwehr wurde das direkt angrenzende Gebäude geschützt und der Brand mittels HD-Rohr gelöscht. Anschließend wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera nachkontrolliert. Nach rund einer Stunde konnte die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt um 5 Uhr wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.