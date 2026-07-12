Die Entscheidung ist gefallen: Peter Kronberger bleibt Geschäftsführer der Steiermarkbahn und Bus GmbH sowie der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH.

Das Land Steiermark hat die Führung seiner beiden Verkehrsunternehmen neu geregelt. Peter Kronberger wird die Geschäfte der Steiermarkbahn und Bus GmbH (StB Bus) sowie der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH (StB TL) auch in den kommenden fünf Jahren leiten.

Mehr als 80 Bewerbungen eingelangt

Der bisherige Vertrag des interimistischen Geschäftsführers endet mit 30. September 2026. Daher wurde das gesetzlich vorgesehene Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Begleitet wurde der Auswahlprozess von einer externen Personalberatungsagentur. Nach Angaben des Landes gingen mehr als 80 Bewerbungen ein. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden zunächst sechs Personen in die engere Wahl aufgenommen. Drei Bewerberinnen und Bewerber stellten sich schließlich einem Hearing. Die Auswahlkommission sprach sich danach für eine Weiterbestellung des bisherigen Geschäftsführers aus.

Bestellung für fünf Jahre

Die steirische Landesregierung folgte dieser Empfehlung und bestellte Peter Kronberger in ihrer jüngsten Sitzung offiziell für die kommenden fünf Jahre. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bezeichnet Kronberger als „absoluten Top-Experten aus dem Eisenbahnbereich“. Sie zeigt sich überzeugt, dass sich die beiden Landesunternehmen unter seiner Führung erfolgreich weiterentwickeln werden.

Langjährige Erfahrung im Mobilitätsbereich

Peter Kronberger führt die Geschäfte der beiden Gesellschaften bereits seit Februar 2026 interimistisch. Zuvor war er 27 Jahre lang bei der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH tätig. Dort arbeitete er als Prokurist und verantwortete über mehr als zwei Jahrzehnte den Unternehmensbereich Mobilität. Mit seiner nun erfolgten Bestellung übernimmt er die Leitung der beiden steirischen Verkehrsunternehmen dauerhaft für die kommenden fünf Jahre.