63-Jähriger verstorben: Schwer verletzter Biker kämpfte vergeblich

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Packer Straße (B70) in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) ist ein 63-jähriger Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war am Freitag mit einem Auto kollidiert.

Der schwere Motorradunfall auf der Packer Straße (B70) bei Edelschrott hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Sonntag, 12. Juli 2026, mitteilte, verstarb der 63-jährige Motorradlenker im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Biker kollidierte mit Auto

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 13.13 Uhr im Gemeindegebiet von Edelschrott. Eine 61-jährige Autofahrerin war auf der B70 unterwegs, als es in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad kam. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Sturz und blieb neben der Fahrbahn in einer Böschung liegen. Die Rettungskette wurde durch das automatische Notrufsystem des Autos ausgelöst.

Rettungshubschrauber brachte Lenker ins Krankenhaus

Die Einsatzkräfte versorgten den schwer verletzten Motorradfahrer vor Ort. Anschließend wurde der 63-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Trotz der medizinischen Versorgung erlag der Motorradlenker später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.