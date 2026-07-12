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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Der 20-Jährige wurde ins LKH Graz geflogen.
Gradenberg
12/07/2026
Hubschrauber-Einsatz

20-Jähriger schwer verletzt: Nächster Motorradunfall beim Gaberl

Es ist bereits der zweite Motorradfall am heutigen Sonntag, dem 12. Juli, welcher sich auf der B77 (Gaberl Straße) in Voitsberg ereignete. Ein 20-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Gegen 17.35 Uhr ereignete sich auf der B77 (Gaberl Straße) bei Straßenkilometer 47,6 ein Motorradunfall. Ersten Erhebungen zufolge war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der B77 von Köflach kommend in Fahrtrichtung Gaberl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der 20-Jährige nach einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und zu Sturz gekommen sein.

20-Jähriger schwer verletzt

In weiterer Folge schlitterte er über die Fahrbahn, kollidierte mit einem Metallzaun und erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 20-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die B77 war für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.

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