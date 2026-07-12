Bis zu 33 Grad: Hochsommerlicher Wochenstart in der Steiermark

Zum Start in die neue Woche wird es in der Steiermark noch heißer. Die Prognose verspricht viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen bis 33 Grad.

M“it anhaltendem Hochdruckeinfluss wird es auch am Montag sehr sonnig, zudem wird es noch etwas wärmer und somit vielerorts hochsommerlich heiß. Über dem Randgebirge zeigen sich tagsüber zwar ein paar Quellwolken, diese bleiben aber klein und harmlos. Abends ziehen von Westen her dünne Wolken in hohen Schichten auf. Der Wind schwächt sich deutlich ab“, prognostiziert die GeoSphere Austria für Steiermark. Nach Frühtemperaturen zwischen 10 und 17 Grad werden Höchstwerten zwischen 28 und 33 Grad erwartet.