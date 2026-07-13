Sekundenschlaf: Mutter und Tochter bei Autounfall verletzt

Sonntagnacht, 12. Juli 2026, kam eine Pkw-Lenkerin auf der B67 von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin und ihre Tochter wurden verletzt.

Beide Insassinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Beide Insassinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Gegen 23.58 Uhr war eine 36-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter auf der B67 von Wildon kommend in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Ersten Erhebungen zufolge dürfte die 36-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben.

Mutter und Tochter bei Unfall verletzt

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung am Fuße des Wildoner Berges. Beide Insassinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.