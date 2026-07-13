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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Beide Insassinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.
Wildon
13/07/2026
Auf B67

Sekundenschlaf: Mutter und Tochter bei Autounfall verletzt

Sonntagnacht, 12. Juli 2026, kam eine Pkw-Lenkerin auf der B67 von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin und ihre Tochter wurden verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Gegen 23.58 Uhr war eine 36-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter auf der B67 von Wildon kommend in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Ersten Erhebungen zufolge dürfte die 36-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben.

Mutter und Tochter bei Unfall verletzt

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung am Fuße des Wildoner Berges. Beide Insassinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

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