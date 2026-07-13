Suchaktion nach demenzkrankem Mann: Jäger fand Vermissten

Ein vermisster Mann hat am Sonntag in der Steiermark einen Einsatz ausgelöst. Noch vor Beginn der Suchaktion konnte der Mann jedoch unverletzt gefunden werden.

Noch während die Einsatzkräfte eintrafen, konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Ein Jäger fand den Vermissten unverletzt auf.

Noch während die Einsatzkräfte eintrafen, konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Ein Jäger fand den Vermissten unverletzt auf.

Ein Sucheinsatz in Kirchberg an der Raab (Oststeiermark) hat am Sonntag ein glückliches Ende genommen. Die „Rettungshunde Graz“ wurden gegen 15.15 Uhr von der Landeswarnzentrale Steiermark zur Unterstützung bei der Suche nach einem an Demenz erkrankten älteren Mann alarmiert.

Jäger fand vermissten Mann

Der Mann war nach einem Spaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt. Noch während die Einsatzkräfte eintrafen, konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Ein Jäger fand den Vermissten unverletzt auf. Neben den Rettungshunden standen auch Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz sowie weitere Rettungsorganisationen im Einsatz.