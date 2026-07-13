Auto stürzte in die Mürz: Feuerwehr rückt mit Tauchern zur Rettung aus

Ein Auto ist in der Nacht auf Montag in Kapfenberg in die Mürz geraten. Die Insassen konnten sich selbst retten, für die Bergung des Fahrzeugs standen mehrere Feuerwehren und Taucher im Einsatz.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die FF Kapfenberg-Stadt kurz vor 2 Uhr zu einer Fahrzeugbergung im Bereich Schinitz alarmiert. Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde ein Auto mitten in der Mürz vorgefunden. Die Insassen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Daraufhin wurde seitens der Einsatzleitung, weitere Kräfte, Wasserdienst Bruck/Kapfenberg, sowie die FF Kindberg als Ölwehrstützpunkt nachalarmiert.

Fahrzeugbergung aus der Mürz mittels Taucher

Für die Bergung des PKW begaben sich mehrere Taucher ins Wasser, um das Fahrzeug am Kran zu befestigen. Für die Bergung wurde eine Ölsperre beim KW Diemlach in Stellung gebracht. Der PKW wurde durch ein Fahrzeug der Fa. Koman aus der Mürz geborgen. Im Einsatz standen drei Feuerwehren mit knapp 30 Mann, die Polizei und die Fa. Koman.