Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Langenwang
Am Sonntagabend wurde unsere Feuerwehr zu einem Brand eines Stromkastens mittels Sirene in den Ortsteil Pretul alarmiert.
Rund zwei Stunden nach der Alarmierung konnte der Einsatz beendet werden.
Langenwang
13/07/2026
Besitzer griff ein

Brand in Stromkasten löst Feuerwehreinsatz aus

Ein brennender Stromkasten hat am Sonntagabend in Langenwang einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Hausbesitzer konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Stromkastenbrand hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz im Ortsteil Pretul in der Marktgemeinde Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 17.13 Uhr alarmiert und rückte mit einem Tanklöschfahrzeug und neun Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits vom Besitzer mithilfe mehrerer Feuerlöscher gelöscht worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Stromkasten anschließend mit einer Wärmebildkamera und verständigten den zuständigen Energieversorger. Nach dessen Eintreffen wurde die Einsatzstelle übergeben. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung konnte der Einsatz beendet werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at