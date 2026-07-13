Brand in Stromkasten löst Feuerwehreinsatz aus

Ein brennender Stromkasten hat am Sonntagabend in Langenwang einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Hausbesitzer konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen.

Ein Stromkastenbrand hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz im Ortsteil Pretul in der Marktgemeinde Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 17.13 Uhr alarmiert und rückte mit einem Tanklöschfahrzeug und neun Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits vom Besitzer mithilfe mehrerer Feuerlöscher gelöscht worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Stromkasten anschließend mit einer Wärmebildkamera und verständigten den zuständigen Energieversorger. Nach dessen Eintreffen wurde die Einsatzstelle übergeben. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung konnte der Einsatz beendet werden.