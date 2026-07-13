Steirer sagt „Ja“ – und bekommt plötzlich mehr als 200.000 Euro

Ein Steirer hat beim Lotto-Joker den Volltreffer gelandet. Mit dem richtigen „Ja“ auf dem Spielschein sicherte sich der Gewinner einen Betrag von rund 210.800 Euro.

Was schon bei den sechs Lotto Ziehungen zuvor nicht gelungen ist, ist auch am vergangenen Sonntag niemanden geglückt, nämlich einen Sechser zu tippen. Damit geht es am Mittwoch bereits zum zweiten Mal heuer und zum neunten Mal insgesamt um einen Siebenfachjackpot. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 8,4 Millionen Euro liegen.

Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 6 bis 6,2 Millionen Tipps, und erfahrungsgemäß werden damit rund 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt. „Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt sowohl für einen Sechser als auch für einen Achtfachjackpot bei 50 Prozent“, teilen die Lotterien mit. Fünf Spielteilnehmer tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 29.000 Euro. Drei Gewinne wurden über die Spieleseite win2day ebenso per Normalschein erzielt wie einer in Oberösterreich. Der fünfte Gewinn resultierte aus einem Quicktipp aus der Steiermark.

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Bei LottoPlus gibt es seit der Vorwoche zwei Ziehungen und damit zwei Chancen auf einen Sechser. LottoPlus Ziehung Nummer eins endete am Sonntag mit einem Solo-Sechser, der einer Salzburgerin bzw. einem Salzburger mehr als 169.600 Euro brachte. Bei Ziehung Nummer zwei gab es keinen Sechser, womit die Gewinnsumme auf die 53 Fünfer aufgeteilt wurde, die jeweils rund 4.500 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden jeweils rund 200.000 Euro erwartet.

Joker: Steirer gewinnt kleines Vermögen

Das Joker-Glück lag am Sonntag in der Steiermark. Ein Steirer erhält für das angekreuzte „Ja“ in Kombination mit der richtigen Joker Zahl rund 210.800 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 10:17 Uhr aktualisiert