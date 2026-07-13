Happy End nach Tier-Drama: Feuerwehren retten verunglückte Kuh

In den Morgenstunden des 13. Juli 2026 wurden die Feuerwehren Baierdorf und Zeltweg-Stadt zu einer Tierrettung nach Thann alarmiert. Eine Kuh befand sich in einer misslichen Lage.

Aus bislang unbekannter Ursache befand sich eine Kuh in einer misslichen Lage und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Nach einer Erkundung der Einsatzstelle leiteten die Einsatzkräfte umgehend die erforderlichen Rettungsmaßnahmen ein.

Kuh wurde gerettet

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der beiden Feuerwehren konnte das Tier erfolgreich gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Die Kuh wurde im Anschluss tierärztlich versorgt und befindet sich derzeit in Behandlung. Nach ersten Informationen ist sie auf dem Weg der Besserung.