Menschenrechtspreis 2026: Nominierungen ab sofort möglich

Das Land Steiermark vergibt auch heuer wieder den Menschenrechtspreis. Bis 15. September können engagierte Personen, Vereine und Initiativen vorgeschlagen werden, die sich in besonderer Weise für Menschenrechte einsetzen.

Auch in den vergangenen Jahren wurde der Menschenrechtspreis des Landes verliehen.

Auch in den vergangenen Jahren wurde der Menschenrechtspreis des Landes verliehen.

Menschenrechtspreis des Landes Steiermark: Vorschläge können ab sofort eingereicht werden Engagierte gesellschaftspolitische Initiativen vor den Vorhang holen Bis 15. September 2026 können Vorschläge für den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark 2026 eingereicht werden. Bis 15. September 2026 können Vorschläge für den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark 2026 eingereicht werden.

Steiermark sucht Kandidaten für den Menschenrechtspreis 2026

In diesem Jahr wird wieder der Menschenrechtspreis des Landes Steiermark vergeben. Mit dem Preis werden Aktivitäten zur Durchsetzung, Entwicklung und Förderung der Menschenrechte sowie Leistungen auf diesem Gebiet im In- und Ausland gewürdigt. „Der Menschenrechtspreis rückt engagierte gesellschaftspolitische Initiativen und die Menschen hinter diesen Projekten ins Rampenlicht. Vorschläge können von allen eingebracht werden, auch Eigenbewerbungen sind möglich”, betont Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar.

7.500 Euro für besonderes Engagement

Der mit 7.500 Euro dotierte Preis wird auf Basis des Vorschlages einer Jury von der Steiermärkischen Landesregierung vergeben. Der fünfzehnköpfigen Jury gehören Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aus der Politik, von Gerichtshöfen und Universitäten sowie von Amnesty International, Caritas und die Menschenrechtskoordinatorin des Landes Gabriele Hagn an. Seit 2001 haben 39 Steirerinnen und Steirer beziehungsweise Institutionen den Preis erhalten: Im Jahr 2024 wurden Doris Reiter, Direktorin von WIST Steiermark und Obmann-Stellvertreterin des Vereins „Soziale Projekte Steiermark” und das Afro-Asiatische-Institut Graz ausgezeichnet.