Leobener Lehr-Lern-Labor begrüßt das 10.000. Schulkind

Mit einer Klasse der Volksschule Kobenz hat das Lehr-Lern-Labor der Montanuniversität Leoben kurz vor den Sommerferien sein 10.000. Schulkind begrüßt. Dabei drehte sich zwei Stunden lang alles um Energie.

Die Kinder der Volksschule Kobenz nahmen an einer zweistündigen Einheit zum Thema Energie teil. Dabei erlebten sie Naturwissenschaften und Technik hautnah. Mit ihrem Besuch wurde die Marke von 10.000 teilnehmenden Schulkindern erreicht. Diesen Meilenstein feierte das Lehr-Lern-Labor kurz vor den Sommerferien.

Seit 2021 fix dabei

Begonnen hat das Angebot als Projekt unter dem Namen SCHOOL@MUL. Seit Herbst 2021 ist es ein fixer Bestandteil des Bildungsangebots der Montanuniversität Leoben. Das Lehr-Lern-Labor richtet sich an Klassen der zweiten bis sechsten Schulstufe. Dort entdecken Schülerinnen und Schüler Naturwissenschaften und Technik anschaulich, zum Mitmachen und mit engem Bezug zur Praxis.

©MUL/Tauderer Mit dem Besuch einer Klasse der Volksschule Kobenz wurde die 10.000. Schüler*in im Lehr-Lern-Labor willkommen geheißen.

Selbst ausprobieren

Das Labor ist ein gemeinsames Dauerprojekt der Montanuniversität Leoben und der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum. In eigens dafür eingerichteten Räumen im Hauptgebäude der Universität forschen und experimentieren die Schulkinder selbstständig an wechselnden Stationen. Studierende beider Einrichtungen begleiten sie dabei. Die Einheiten dauern rund zwei Stunden, sind für Schulen kostenlos und werden durch umfangreiche Unterlagen ergänzt.

Fünf Themen

Aktuell stehen fünf Themen zur Auswahl: Salz, Kunststoffe, Metall, Energie und Grafit. Pädagoginnen und Pädagogen können Termine über die Internetseite des Lehr-Lern-Labors buchen. Alternativ ist eine direkte Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen möglich. Alle Informationen gibt es unter www.unileoben.ac.at/lehr-lern-labor.