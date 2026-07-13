Diese 12 steirischen Produzenten zählen zu Österreichs Besten

Von Gänsen aus Eibiswald bis zu Garnelen aus Rottenmann: Zwölf steirische Betriebe stehen auf der neuen KALK&KEGEL-Liste der besten Lebensmittel-Produzenten Österreichs. Ausgewählt wurden sie von rund 100 Spitzenköchen.

Die Steiermark ist auf der neuen Empfehlungsliste gleich zwölfmal vertreten. Insgesamt zeichnete das Kulinarikmagazin KALK&KEGEL 102 landwirtschaftliche Betriebe aus allen Bundesländern aus. Die Ehrung fand am Sonntag, dem 12. Juli, im Gleis//Garten in Wien statt. Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Rangliste, sondern um Empfehlungen jener Menschen, die täglich mit hochwertigen Lebensmitteln arbeiten. Bewertet wurden die Produktqualität, der nachhaltige Umgang mit Böden und Ressourcen, der respektvolle Umgang mit Tieren sowie die Wertschätzung gegenüber den Menschen.

Fleisch mit Herkunft

Bei Fleisch und Geflügel zeigt sich die steirische Vielfalt besonders deutlich. Der Bachbauer der Familie Wechtitsch aus Eibiswald ist mit Gänsen vertreten, der Biohof Krainer aus Riegersburg mit Geflügel. Vom Chianinahof in Dobl kommen Rind und Huhn, während auch die Fleischerei Mahofer in St. Andrä im Sausal auf der Liste steht. Dazu kommt das Genussgut Krispel aus Straden, das für Wollschwein genannt wird.

Fisch und Garnelen

Auch steirische Betriebe rund um Fisch und Garnelen überzeugten die Spitzenköche. Decleva’s Alpenfisch aus Mariazell und Michi’s frische Fische aus Mortantsch schafften es in die österreichweite Auswahl. Für einen ungewöhnlichen Akzent sorgt White Panther Garnelen aus Rottenmann. Damit reicht die steirische Empfehlungsliste von Fisch bis zu Garnelen.

Öl, Gemüse, Pilze

Vier weitere ausgezeichnete Betriebe zeigen, was Felder, Gärten und Manufakturen in der Steiermark hervorbringen. Gut Behütet aus St. Stefan im Rosental ist als Pilzmanufaktur dabei, ebenso die Ölmühle Fandler aus Pöllau bei Hartberg. Franz Pircher aus Bad Radkersburg steht mit Kartoffeln auf der Liste. In Ligist ist „Vorsicht, Gemüse! – MarktGARTEN“ Teil der Auswahl.

Mehr Sichtbarkeit

Die Liste soll Produzenten vor den Vorhang holen, die in der Spitzengastronomie längst geschätzt werden, bei vielen Konsumenten aber noch wenig bekannt sind. „Diese handwerklichen Landwirtschaftsbetriebe sind die Seele und die Essenz der österreichischen Kulinarik. Die besten Köche arbeiten mit diesen Lebensmitteln und trotzdem sind sie für Konsumenten noch kaum sichtbar. Das wollen wir mit dieser Liste ändern und ihnen eine Bühne geben“, sagt Michael Pöcheim-Pech, Herausgeber des Kulinarikmagazins KALK&KEGEL. Für die zwölf steirischen Betriebe ist die Auszeichnung damit mehr als ein Platz auf einer Liste. Sie zeigt, wie vielfältig hochwertige Lebensmittel in der Steiermark produziert werden.