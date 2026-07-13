Todesdrama in Kalwang – Passant entdeckt Feuer beim Gassigehen

In Kalwang im Bezirk Leoben ist Montagfrüh eine Person bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Ein Spaziergänger entdeckte die Flammen. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.

Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen, 13. Juli, bemerkte ein Passant das Feuer im ersten Stock eines Wohnhauses in Kalwang (Bezrik Leoben, Steiermark). Er war gerade mit seinem Hund auf einem morgendlichen Spaziergang und wählte sofort den Notruf. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Die Flammen hatten eine Wohnung des Hauses erfasst.

Rascher Einsatz

Knapp 30 Mitglieder der Feuerwehren Mautern, Donawitz und Kalwang rückten zum Brand aus. Auch das Rote Kreuz war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Gemeinsam mit der Polizei standen die Einsatzkräfte im Einsatz. Bereits gegen 4.40 Uhr konnten die Feuerwehren „Brand aus“ melden.

Person tot gefunden

In der betroffenen Wohnung machten Polizisten anschließend eine tragische Entdeckung. Auf einem verbrannten Sofa fanden sie eine augenscheinliche Brandleiche. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich laut Polizei um den 54-jährigen Bewohner, der allein in der Wohnung gelebt hatte. Die Bestätigung seiner Identität steht noch aus.

©Freiwillige Feuerwehr Mautern in Steiermark | Knapp 30 Feuerwehrleute standen beim tödlichen Wohnungsbrand in Kalwang im Einsatz.

LKA ermittelt

Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark haben die weiteren Untersuchungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Tatortbeamte sicherten zudem Spuren in der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte offenes Feuer den Brand ausgelöst haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Landespolizeidirektion Steiermark bislang nicht.