Kuh in der Klemme: Feuerwehren rücken zur Rettung aus

In Thann rückten am Montag, 13. Juli, zwei Feuerwehren zu einer tierischen Rettung aus: Eine Kuh konnte sich nicht mehr selbst befreien. Nach dem Einsatz wurde das Tier tierärztlich versorgt.

In den Morgenstunden wurden die Freiwillige Feuerwehr Baierdorf und die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt alarmiert. Der Einsatz führte die Feuerwehrleute nach Thann. Dort war eine Kuh in eine missliche Lage geraten. Wie es dazu gekommen war, ist bislang unbekannt.

Kuh saß fest

Das Tier konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Deshalb verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Lage. Anschließend bereiteten sie die notwendigen Rettungsmaßnahmen vor. Dabei arbeiteten die beiden Feuerwehren eng zusammen. Nach der Erkundung leiteten die Einsatzkräfte umgehend die Rettung ein. Das gemeinsame Vorgehen führte schließlich zum Erfolg. „Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der beiden Feuerwehren konnte das Tier erfolgreich gerettet und in Sicherheit gebracht werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt. Damit war die unmittelbare Gefahr für die Kuh gebannt.

Tierarzt übernahm

Nach der Rettung wurde das Tier nicht sich selbst überlassen. Die Kuh erhielt im Anschluss tierärztliche Versorgung. Weitere Angaben zu ihrem Zustand machte die Feuerwehr nicht. Der Einsatz in Thann konnte nach der erfolgreichen Rettung beendet werden.