Radunfälle in der Steiermark: Mehr als die Hälfte der Toten waren Pensionisten

Mehr als die Hälfte der 2025 in der Steiermark tödlich verletzten Radfahrenden war mindestens 65 Jahre alt. Der VCÖ fordert sichere Radwege und mehr Tempo 30.

Fünf Pensionistinnen und Pensionisten kamen im Vorjahr beim Fahren mit Fahrrad oder E-Bike ums Leben. Das waren vier mehr als 2024. Damals wurde eine Person aus dieser Altersgruppe tödlich verletzt. Im Dreijahreszeitraum von 2023 bis 2025 waren 15 der tödlich verunglückten Radfahrenden mindestens 65 Jahre alt. Ihr Anteil lag damit bei 62 Prozent. Das zeigt eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria.

Zahl steigt weiter

Derzeit leben rund 285.000 Menschen ab 65 Jahren in der Steiermark. Seit 2005 ist ihre Zahl um 75.000 gestiegen. Bis 2035 rechnet die Statistik Austria mit rund 350.000 Menschen dieser Altersgruppe. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk sagt dazu: „Mit der wachsenden Anzahl älterer Menschen wird es immer wichtiger, dass unser Verkehrssystem seniorengerecht wird. Gerade hinsichtlich des Radverkehrs ist der Aufholbedarf besonders groß“.

Sichere Wege nötig

Als wirksame Maßnahmen nennt der VCÖ lückenlose und baulich getrennte Radwege entlang stark befahrener Straßen. Im Ortsgebiet sollen Verkehrsberuhigung und Tempo 30 statt 50 für mehr Sicherheit sorgen. Auch übersichtliche Kreuzungen seien wichtig. Schenk betont: „Dieser hohe Anteil ist kein Argument gegen das Radfahren, sondern unterstreicht die Dringlichkeit, sichere und gute Bedingungen für das Radfahren in jedem Alter zu schaffen“.

Sicher üben

Beim Umstieg auf ein E-Bike empfiehlt der VCÖ Radfahrkurse, wie sie etwa Pensionistenorganisationen anbieten. Eine weitere Möglichkeit sind Dreiräder mit zwei Hinterrädern. Sie bieten mehr Stabilität und können das Sturzrisiko senken. In den Niederlanden sind solche Räder bei älteren Menschen weit verbreitet.

Viele kurze Wege

Rund zwei Drittel der Alltagswege von Pensionistinnen und Pensionisten sind kürzer als fünf Kilometer. Damit liegen viele Wege in einer guten Radfahrdistanz. E-Bikes erleichtern das Fahren bei Steigungen und vergrößern die Reichweite. Regelmäßiges Radfahren stärkt laut VCÖ Herz, Kreislauf und Muskeln. Zugleich kann das Fahrrad als günstiges Verkehrsmittel vor Mobilitätsarmut schützen.