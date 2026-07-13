Kätzchen stürzt drei Meter tief in Schacht

Ein Spiel endete für ein junges Kätzchen in Hartberg mit einem tiefen Fall: Es stürzte in einen rund drei Meter tiefen Sickerschacht. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr das Tier wohlauf retten.

Am Sonntag, dem 12. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Hartberg zu einer Tierrettung im Stadtgebiet alarmiert. Ein junges Kätzchen ist beim Spielen in einen Sickerschacht gefallen. Rund drei Meter ging es für das Tier in die Tiefe. Aus eigener Kraft konnte es sich nicht mehr befreien. Für das Kätzchen gab es aus dem Schacht kein Weiterkommen. Die Einsatzkräfte arbeiteten daran, das Tier aus seiner misslichen Lage zu holen. Dabei war Geduld gefragt, denn die Rettung dauerte rund eine Stunde.

Wieder nach oben

Nach etwa 60 Minuten war der Einsatz erfolgreich beendet. Die Feuerwehr konnte das junge Kätzchen aus dem Sickerschacht retten. Damit nahm der Ausflug in die Tiefe doch noch ein gutes Ende. Das Tier überstand die Lage wohlauf. Nach der Rettung wurde das Kätzchen seinen Besitzern übergeben. Sie konnten ihren kleinen Ausreißer wieder in Empfang nehmen. Für die Feuerwehr Hartberg war der tierische Einsatz damit abgeschlossen. Und für das Kätzchen hieß es nach dem tiefen Fall endlich wieder: sicherer Boden unter den Pfoten.