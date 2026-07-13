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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kreuzung
Sonne, Regenschauer und kräftige Wärmegewitter prägen den Dienstag in der Steiermark.
Steiermark
13/07/2026
Wetterprognose

Gewitter ziehen am Dienstag über die Steiermark

Der Dienstag bringt der Steiermark wechselhaftes Sommerwetter. Neben Sonne sind im Tagesverlauf auch kräftige Gewitter und Regenschauer zu erwarten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Der Dienstag, 14. Juli, verläuft in der Steiermark unbeständig. „Eine Störungszone führt am Dienstag zu unbeständigem Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bereits in der Früh ziehen in der westlichen Obersteiermark Wolken auf, im Laufe des Vormittags gehen dort erste Regenschauer nieder. Im Süden und Osten zeigt sich zunächst noch häufig die Sonne.

Kräftige Wärmegewitter ziehen über die Steiermark

Im weiteren Tagesverlauf nimmt die Bewölkung auch dort rasch zu. Ausgehend vom Randgebirge bilden sich einzelne kräftige Wärmegewitter, die auch auf das Grazer und Leibnitzer Feld sowie den Südosten übergreifen können. Am späteren Nachmittag sind neben einzelnen Regenschauern auch wieder sonnige Auflockerungen möglich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 19 Grad. Die Höchstwerte reichen von 25 Grad in Bad Aussee bis zu 30 Grad im Südosten.

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