Moped kollidiert mit Auto: Zwei Mädchen bei Unfall verletzt

Bei einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Pkw Montagabend, 13. Juli 2026, wurden zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren unbestimmten Grades verletzt.

Die beiden Mädchen kamen zu Sturz und wurden nach der Erstversorgung in das LKH-Graz eingeliefert.

Die beiden Mädchen kamen zu Sturz und wurden nach der Erstversorgung in das LKH-Graz eingeliefert.

Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Weiz fuhr gegen 19:00 Uhr mit ihrem Motorfahrrad auf der L356 von Göttelsberg-Oed kommend in Richtung Weiz und wollte dabei nach links zu den Tennisanlagen abbiegen. Am Sozius fuhr eine 14-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, mit.

Jugendliche bei Kollision verletzt

Zur selben Zeit fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Pkw in dieselbe Richtung. Obwohl die beiden Mädchen laut ihren Angaben den Blinker eingeschaltet gehabt hatten, kam es bei einem Überholmanöver zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Mädchen kamen zu Sturz und wurden nach der Erstversorgung in das LKH-Graz (Kinderklinik) eingeliefert.