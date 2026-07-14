Neue Förderung soll Hotels in der Steiermark zukunftsfit machen

Bestehende Hotels und Pensionen in der Steiermark können ab sofort von einer neuen Qualitätsoffensive des Landes profitieren. Mit einem Förderbudget von 5,5 Millionen Euro werden Investitionen in Qualität, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unterstützt. Ziel ist es, die steirische Hotellerie zukunftsfit aufzustellen und die Regionen nachhaltig zu stärken. Die neue „Qualitätsoffensive Hotellerie Steiermark 2026“ richtet sich an ganzjährig geführte Hotels und Pensionen mit KMU-Status in allen steirischen Tourismusgemeinden. Gefördert werden Investitionen von 100.000 Euro bis zu einer Million Euro – etwa in Qualitätsverbesserungen, Energieeffizienz, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Mitarbeiterunterkünfte oder Freizeitinfrastruktur. Mit dem Förderprogramm sollen Investitionen von zumindest 27,5 Millionen Euro in der Steiermark ausgelöst werden.

Die Qualitätsoffensive auf einen Blick Förderbudget: 5,5 Mio. Euro

Investitionsvolumen: 100.000 Euro bis 1 Mio. Euro

Förderung: bis zu 20 % der Investitionskosten

Laufzeit: bis 30. Juni 2027 bzw. bis zur Ausschöpfung der Mittel

Gefördert werden Investitionen in:

o Qualitätsverbesserung

o Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

o Digitalisierung

o Mitarbeiterunterkünfte

o Barrierefreiheit

o Freizeitinfrastruktur

Landeshauptmann Mario Kunasek sagt dazu: „Die steirische Hotellerie ist eine tragende Säule des steirischen Tourismus und ein wesentlicher Motor für Wertschöpfung, Beschäftigung und Lebensqualität in den Regionen. Mit der Qualitätsoffensive Hotellerie Steiermark 2026 setzen wir ein klares Zeichen für Investitionen, Qualität und Zukunftssicherheit. Das Land Steiermark stellt dafür 5,5 Millionen Euro bereit und schafft damit die Grundlage für Investitionen von zumindest 27,5 Millionen Euro in unseren Tourismusregionen. Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit der steirischen Tourismuswirtschaft, sichern regionale Wertschöpfung und schaffen wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Steiermark.“ Die steirische Hotellerie spielt eine zentrale Rolle für den Tourismusstandort: Rund jedes dritte Gästebett in der Steiermark entfällt auf Hotels oder hotelähnliche Betriebe, 43 Prozent davon befinden sich im Vier- und Fünf-Sterne-Segment. Im Tourismusjahr 2025 wurden mit mehr als 14 Millionen Nächtigungen ein neuer Rekord erzielt.